Витрук рассказал, чего ждет от предстоящего боя между Махачевым и Порье

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов слишком разные соперники. Пусть и из одной школы с одним тренером. Категорически не похожи. Ислам оснащен в стойке и грэпплинге. Хабиб работал за счет давления. Он придавливал и разбивал. Дастин не меняется. Он дерется в стойке или набрасывает гильотину. Порье будет тяжелее, он не сильно изменился после встречи с Хабибом, а сейчас встретится с его полной противоположностью. Если Дастин готовится на Махачева так, как на Хабиба, тогда у него никаких шансов нет», — цитирует Витрука MMA.Metaratings.ru.