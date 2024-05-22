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Сегодня, 21:38

Витрук рассказал, чего ждет от предстоящего боя между Махачевым и Порье

Виктория Кравченко
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Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов слишком разные соперники. Пусть и из одной школы с одним тренером. Категорически не похожи. Ислам оснащен в стойке и грэпплинге. Хабиб работал за счет давления. Он придавливал и разбивал. Дастин не меняется. Он дерется в стойке или набрасывает гильотину. Порье будет тяжелее, он не сильно изменился после встречи с Хабибом, а сейчас встретится с его полной противоположностью. Если Дастин готовится на Махачева так, как на Хабиба, тогда у него никаких шансов нет», — цитирует Витрука MMA.Metaratings.ru.

Поединок состоится 2 июня на турнире UFC 302.
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-vitruk-u-pore-net-nikakikh-shansov-esli-on-gotovitsya-na-makhacheva-kak-na-khabiba-365568/
Дастин Порье
Ислам Махачев
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