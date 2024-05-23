Витрук: «Шлеменко может отхватить от Миллендера»

Чемпион АСА Павел Витрук оценил возможности американца Кертиса Миллендера, с которым россиянин Александр Шлеменко проведет бой 1 июня.

«Чем тяжелее вес, чем выше шансы с каждым ударом. Это мы, легкачи, можем кучу ударов накидать и не упасть, а тут каждый килограмм добавляет силы. Александр начал сбавлять и больше пропускает. Если не будет пропускать меньше, может и отхватить. Такая история. Риск высокий. Большое количество боев сказывается. Каждый бой дается все тяжелее. Нужно держать ухо востро, а руки повыше. Он может победить», — цитирует Витрука MMA.Metaratings.ru.

Поединок в среднем весе между Миллендером и Шлеменко пройдет на турнире Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске.

На счету российского бойца 63 победы и 15 поражений в ММА. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. На счету американца 22 победы и 9 поражений.