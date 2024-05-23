Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 11:32

Магомед Магомедов — о бое с Патриком Миксом: «Это было ограбление по-французски»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» отметил, что не понимает, за что судьи отдали победу чемпиону Bellator в легчайшем весе Патрику Миксу (20-1) на Bellator Champions Series 2.

— Ты провел бой с Патриком Миксом в Париже. Спорное судейское решение. Что сам скажешь?

— Я не считаю, что это было спорное решение. Я считаю, это было ограблением. Я просто по ходу боя чувствовал, что выигрываю, и единственное, что он мне сделал, — это отбил мою ногу. Я каждый раунд чувствовал, что выиграл. Я просто не знаю, как победа ускользнула от меня. Но, значит, это было не мое. Но я чувствую себя победителем. Я не чувствую себя проигравшим.

— После боя какие у тебя были эмоции? Опустошение полное? Может быть, раздевалку разнес?

— Не-не, я не такой дикарь. Я себя контролирую. Да, было обидно. Я хотел бой пересмотреть. Думал, как-то, может... Ну, самому казалось, как будто выиграл.
Я пересмотрел один-два раза бой. Я просто ничего не увидел, что он сделал, за что ему победу отдали. Наоборот, я сделал достаточно, я потряс его два-три раза. Я его в каждом раунде потряс, но судьи не увидели, может. Видно не было, но он поплыл, когда коленом попал. Ограбление по-французски.

Магомедов проиграл Миксу раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 17 мая на Bellator Champions Series 2 в Accor Arena в Париже, Франция.

Bellator (Беллатор)
Пэтчи Микс
1
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Валерий Карпин может продлить контракт с РФС на два года
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Источник сообщил о задержании замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Маккол показал в конгрессе карту России с зоной поражения ракетами США
Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Истре
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов проиграл Миксу в бою за титул чемпиона Bellator в полулегком весе

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости