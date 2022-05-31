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Сегодня, 18:13

Уиттакер проведет бой с Веттори на турнире UFC в Париже

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Поединок австралийца Роберта Уиттакера и итальянца Марвина Веттори состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдет 3 сентября в Париже. Об этом сообщает пресс-служба UFC Russia в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в феврале этого года на турнире UFC 271, Уиттакер единогласным решением судей уступил чемпиону среднего дивизиона Исраэлю Адесанье. Всего на счету 31-летнего бойца 23 победы и 6 поражений.

В октябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 196 Веттори победил бразильца Пауло Косту единогласным решением судей. В активе 28-летнего Веттори 15 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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