Судья UFC Годдард отреагировал на слова Макгрегора о покойном отце Хабиба

Известный рефери UFC Марк Годдард высказался о твите Конора Макгрегора, в котором ирландец заявил, что отец Хабиба Нурмагомедова — зло, а COVID — добро.

«Часть поведения Конора — это его треш-ток. Но мне жаль, что если раньше это были шутки, которые подогревали интерес к бою и были частью этой игры, то сейчас они стараются задеть соперника за живое, сделать ему максимально больно, — заявил Годдард в беседе с представителями СМИ, включая «СЭ». — Переходов на личности стало слишком много в современных боях. К сожалению, Конор и Хабиб давно перешли эту грань. Этого не должно быть в боях».

В 2017 году Годдард сам оказался в конфликтной ситуации с Макгрегором. Случилось это на турнире Bellator 187, во время боя одноклубника Конора Макгрегора Чарли Уорда и Джона Редмонда. В одном из эпизодов того поединка Годдард решил проверить состояние Редмонда, дав сигнал о паузе, но в этот момент обрадованный победой нокаутом своего одноклубника Макгрегор выскочил в клетку. После этого рефери попытался угомонить всех, на что в ответ получил агрессивную реакцию от бывшего чемпиона UFC в двух весах.