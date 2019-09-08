Нурмагомедова и его отца пригласили на ЧМ по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца посетить мужской чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге.

Нурмагомедов в субботу в Абу-Даби победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Мужской чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

— Хабиб провел хороший бой, хочу поздравить его с яркой победой над Порье, — цитирует !РИА Новости Кремлева!. — Хотел бы увидеть его выступление в боксе. Я уже пригласил Хабиба и его отца Абдулманапа Нурмагомедова на чемпионат мира. Надеюсь, они, как и другие почетные гости, приедут. Мы пригласили много титулованных боксеров.