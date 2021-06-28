На экс-чемпиона UFC Биспинга напали в Новом Орлеане

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что на него напали во время отдыха в Новом Орлеане.

«На меня только что напали: парень ударил меня за то, что я снимал видео в общественном месте. Я сказал, чтобы он ушел, а он ударил меня. Его удар был настолько слабым и мягким, что я только рассмеялся! Очень смешно, когда кто-то ведет себя как жесткий чувак, а на самом деле бьет как сучка. Я просто засмеялся и пошел дальше. Похоже, я повзрослел», - написал Биспинг в Twitter.

42-летний англичанин завершил профессиональную карьеру в 2017 году.