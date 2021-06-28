Тренер Сен-Пьера назвал условие, при котором Нейт Диас победил бы 99 процентов бойцов ММА
28 июня 2021, 23:48
Фирас Захаби, бывший тренер Жоржа Сен-Пьера, заявил: если убрать временные ограничения, Нейт Диас смог бы победить 99 процентов бойцов ММА.
«Если вы выпустите Нейта Диаса на поединок без временных ограничений, я думаю, он побьет 99 процентов бойцов, – цитирует MMA Junkie Захаби. – Его нельзя заставить сдаться и нокаутировать. Он постоянно идет вперед и наносит удары. Как по мне, Нейт – самый устрашающий уличный боец в ММА».
Последний поединок Диас провел в ночь на 13 июня на турнире UFC 263 в Лас-Вегасе, уступив решением судей Леону Эдвардсу. На счету Диаса 20 побед и 13 поражений.
Дополнительная информация:
https://mmajunkie.usatoday.com/2021/06/firas-zahabi-nate-diaz-beats-99-percent-of-fighters-if-theres-no-time-limit
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