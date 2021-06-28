Тренер Сен-Пьера назвал условие, при котором Нейт Диас победил бы 99 процентов бойцов ММА

Фирас Захаби, бывший тренер Жоржа Сен-Пьера, заявил: если убрать временные ограничения, Нейт Диас смог бы победить 99 процентов бойцов ММА.

«Если вы выпустите Нейта Диаса на поединок без временных ограничений, я думаю, он побьет 99 процентов бойцов, – цитирует MMA Junkie Захаби. – Его нельзя заставить сдаться и нокаутировать. Он постоянно идет вперед и наносит удары. Как по мне, Нейт – самый устрашающий уличный боец в ММА».

Последний поединок Диас провел в ночь на 13 июня на турнире UFC 263 в Лас-Вегасе, уступив решением судей Леону Эдвардсу. На счету Диаса 20 побед и 13 поражений.