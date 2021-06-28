Титульный поединок в полутяжелом весе UFC между чемпионом Яном Блаховичем и первой строчкой рейтинга дивизиона Гловером Тейшейрой перенесен на 30 октября, сообщает Bjpenn.

Бой станет главным событием турнира UFC 267, который пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Это уже второй перенос поединка за три недели. Изначально бойцы должны были подраться 4 сентября на UFC 266, но позже организация сдвинула поединок на 25-е число.

38-летний поляк завоевал пояс полутяжелого веса осенью 2020 года, нокаутировав во втором раунде Доминика Рейеса. Бой против Тейшеры станет для Блаховича второй защитой титула.

41-летний бразилец во второй раз попытается стать чемпионом дивизиона. В 2014 году Тейшера уступил Джону Джонсу единогласным решением судей. Сейчас боец одержал пять побед подряд.