Титульный поединок полутяжелого веса UFC Блахович — Тейшера перенесен на 30 октября
Титульный поединок в полутяжелом весе UFC между чемпионом Яном Блаховичем и первой строчкой рейтинга дивизиона Гловером Тейшейрой перенесен на 30 октября, сообщает Bjpenn.
Бой станет главным событием турнира UFC 267, который пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове».
Это уже второй перенос поединка за три недели. Изначально бойцы должны были подраться 4 сентября на UFC 266, но позже организация сдвинула поединок на 25-е число.
38-летний поляк завоевал пояс полутяжелого веса осенью 2020 года, нокаутировав во втором раунде Доминика Рейеса. Бой против Тейшеры станет для Блаховича второй защитой титула.
41-летний бразилец во второй раз попытается стать чемпионом дивизиона. В 2014 году Тейшера уступил Джону Джонсу единогласным решением судей. Сейчас боец одержал пять побед подряд.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/jan-blachowicz-vs-glover-teixeira-delayed-now-headlines-ufc-267-in-abu-dhabi/
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