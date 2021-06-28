Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Титульный поединок полутяжелого веса UFC Блахович — Тейшера перенесен на 30 октября

22:50
Теги:

Титульный поединок в полутяжелом весе UFC между чемпионом Яном Блаховичем и первой строчкой рейтинга дивизиона Гловером Тейшейрой перенесен на 30 октября, сообщает Bjpenn.

Бой станет главным событием турнира UFC 267, который пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Это уже второй перенос поединка за три недели. Изначально бойцы должны были подраться 4 сентября на UFC 266, но позже организация сдвинула поединок на 25-е число.

38-летний поляк завоевал пояс полутяжелого веса осенью 2020 года, нокаутировав во втором раунде Доминика Рейеса. Бой против Тейшеры станет для Блаховича второй защитой титула.

41-летний бразилец во второй раз попытается стать чемпионом дивизиона. В 2014 году Тейшера уступил Джону Джонсу единогласным решением судей. Сейчас боец одержал пять побед подряд.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/jan-blachowicz-vs-glover-teixeira-delayed-now-headlines-ufc-267-in-abu-dhabi/

Читайте также

Рублев и Хачанов потрепали нервы болельщиков, но не повторили ошибок Циципаса
Российский хоккеист играл за «Детройт» и «Флориду», а теперь его объявили в розыск
Швейцария выигрывает у Франции после первого тайма
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд