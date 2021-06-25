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На битву взглядов Исмаилова и Минеева на сцену вышла толпа людей

25 июня 2021, 23:28
На битву взглядов Исмаилова и Минеева на сцену вышла толпа людей.
На битву взглядов Исмаилова и Минеева на сцену вышла толпа людей.
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Сегодня, 25 июня, прошла пресс-конференция, приуроченная к реваншу Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, который пройдет 1 октября в рамках AMC Fight Night.

После общения с журналистами и фанатами, бойцы должны были пройти церемонию битвы взглядов, но помимо них на сцену кинотеатра «Октябрь» вышли еще несколько десятков людей.

Помимо Исмаилова и Минеева среди участников процедуры были Камил Гаджиев, Джиган, Дмитрий Губерниев, Амир Мурадов, представители команд бойцов и просто группы поддержки.

Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=gNatfo4fiIw

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