На битву взглядов Исмаилова и Минеева на сцену вышла толпа людей.

Сегодня, 25 июня, прошла пресс-конференция, приуроченная к реваншу Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, который пройдет 1 октября в рамках AMC Fight Night.

После общения с журналистами и фанатами, бойцы должны были пройти церемонию битвы взглядов, но помимо них на сцену кинотеатра «Октябрь» вышли еще несколько десятков людей.

Помимо Исмаилова и Минеева среди участников процедуры были Камил Гаджиев, Джиган, Дмитрий Губерниев, Амир Мурадов, представители команд бойцов и просто группы поддержки.

Профессиональный рекорд Исмаилова: 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.