Шарифов одержал победу над Мельниковым. Результаты Top Dog FC 9

25 июня на арене УСК «Крылья Советов» в Москве прошел турнир по боям на голых кулаках Top Dog FC 9, главными событиями которого стали поединки за перстень Top Dog FC между Мустафой «Беспощадным» Шарифовым и Алексеем «Мельником» Мельниковым, а также Максимом «ВДВ» Федоровым и Денисом «Ураганом» Дулой.

В главном карде турнира состоялся поединок Бовара «Гладиатора» Ханакова и Николая «Чибиса» Чибисова.

Результаты:

— Мустафа Шарифов одержал победу раздельным решением судей над Алексеем Мельниковым;

— Максим Федоров победил единогласным решением судей Дениса Дулу;

— Николай Чибис единогласным решением судей победил Бовара Ханакова;

— Майк Стеценко победил Матвея Текежеева нокаутом в первом раунде;

— Валерий Особов единогласным решением судей победил Якина Мукадамшоева;

— Наим Давудов победил Антона Шипачева «Харон» нокаутом в первом раунде.

Кроме этого в прелимах Владислав Орловский победил Махмуда «Шахматиста» и Мурад «Дедок» победил Андрея «Венома».