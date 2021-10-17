Минеев о нокауте Исмаилова: «Даже неловко, что такое произошло на глазах его семьи»

Российский боец Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105.

«Пусть потом не говорят, что я любимчик AMC — проигравшему дали первому слово. Это нонсенс, конечно. Я выражаю огромную благодарность Маге, не разделяю его как человека и спортсмена. Мы вместе сделали это шоу. Я бы хотел бы извиниться перед его семьей, даже неловко, что такое произошло на их глазах. Хоть за тобой сегодня и остался последний удар. Спасибо моей семье, моему клубу и всем, кто меня поддерживал. Всех обнял», — сказал Минеев после боя.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.

Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.