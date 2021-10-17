Исмаилов: «Не уважаю Минеева как человека, но он крутой спортсмен»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105.

«Я не уважаю его как человека, но он крутой спортсмен. Это не означает, что не уважаю по жизни, но есть вопросы, которые надо закрыть. У меня есть обида, я хочу ее озвучить. Я был хорошо готов сегодня, но он отлично проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе.

Я не умею проигрывать, я даже в «Сони» когда играю, то ломаю джойстик, когда проигрываю. Если я бы сегодня выиграл, то благодарил бы Аллаха. Сейчас я проиграл и благодарю Всевышнего. Минеев, ты сегодня победил, и я поздравляю тебя. Сегодня Лысый Хищник уходит в раздевалку побежденным, но это не значит, что я не буду себя чувствовать победителем. Снимите его в полном экране, но последний удар за мной», — сказал Исмаилов после боя.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.

Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.