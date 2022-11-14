Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:50

Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой в главном карде RCC 13.
Фото RCC

Российские бойцы Михаил Рагозин (21-5) и Шара Буллет (9-0) проведут трехраундовый бой в среднем весе в главном карде RCC 13.

Турнир состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Бойцы еще в августе заявили, что готовы разделить клетку на номерном турнире.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.

ММА
0
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усман Нурмагомедов рассказал, в каком случае Хабиб Нурмагомедов может выгнать с тренировки

Дэн Хукер сообщил, когда и где проведет следующий бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости