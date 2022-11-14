Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13

Российские бойцы Михаил Рагозин (21-5) и Шара Буллет (9-0) проведут трехраундовый бой в среднем весе в главном карде RCC 13.

Турнир состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Бойцы еще в августе заявили, что готовы разделить клетку на номерном турнире.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.