Дэн Хукер сообщил, когда и где проведет следующий бой

32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) сообщил, что он планирует вернуться в октагон на UFC 284. Турнир пройдет 11 февраля в Перте, Австралия.

«Я считаю, что заслуживаю драться в том карде, — приводит слова Хукера MMA Junkie. — Я готов драться с любым. Будет классно выступить на одном турнире с моим спарринг-партнером Александром Волкановски. Так что я готов выйти против любого, кого мне дадут матчмейкеры UFC».

Хукер победил Клаудио Пуэльеса (12-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.