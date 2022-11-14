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Сегодня, 14:31

Дэн Хукер сообщил, когда и где проведет следующий бой

Давид Хачатрян
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32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) сообщил, что он планирует вернуться в октагон на UFC 284. Турнир пройдет 11 февраля в Перте, Австралия.

«Я считаю, что заслуживаю драться в том карде, — приводит слова Хукера MMA Junkie. —  Я готов драться с любым. Будет классно выступить на одном турнире с моим спарринг-партнером Александром Волкановски. Так что я готов выйти против любого, кого мне дадут матчмейкеры UFC».
Хукер победил Клаудио Пуэльеса (12-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.
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