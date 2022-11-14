Усман Нурмагомедов рассказал, в каком случае Хабиб Нурмагомедов может выгнать с тренировки

24-летний российский проспект легчайшего веса Усман Нурмагомедов (15-0) сообщил, что его брат Хабиб Нурмагомедов (29-0) может выгнать бойца с тренировки, если увидит, как он отдыхает.

«С Хабибом у тебя нет времени на отдых, — сказал Усман в интервью SHAK MMA. — У тебя постоянные тренировки, и ты не можешь отдохнуть. Если он увидит, что ты прохлаждаешься, он может выгнать тебя из зала. Он говорит: «Хочешь отдохнуть? Иди домой и там отдохни. Твоя мама может налить тебе чаю, и ты можешь посидеть дома. Если ты хочешь тренироваться, ты должен тренироваться в зале».

Усман Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Патрики Фрейре (24-10) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.