Мейвезер и Логан Пол устроили потасовку перед совместным боем.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, а также его будущий соперник известный блогер Логан Пол устроили потасовку во время совместного мероприятия.

На встрече они провели дуэль взглядов, во время которой сначала начали эмоционально разговаривать, после чего Логан сорвал с непобедимого боксера бейсболку. Затем началась масштабная неразбериха, в которой участвовали не только будущие соперники, но и вокруг стоявшие люди.

Было слышно, как Логан продолжал провоцировать Мейвезера и кричал ему «давай же». Мейвезер ответил, что убьет Логана.

Бой между ними пройдет 6 июня.

Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.

Единственный свой поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.