Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Мейвезер и Логан Пол устроили потасовку перед совместным боем

08:29
Мейвезер и Логан Пол устроили потасовку перед совместным боем. Мейвезер и Логан Пол устроили потасовку перед совместным боем.
Мейвезер и Логан Пол устроили потасовку перед совместным боем.
Теги:

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, а также его будущий соперник известный блогер Логан Пол устроили потасовку во время совместного мероприятия.

На встрече они провели дуэль взглядов, во время которой сначала начали эмоционально разговаривать, после чего Логан сорвал с непобедимого боксера бейсболку. Затем началась масштабная неразбериха, в которой участвовали не только будущие соперники, но и вокруг стоявшие люди.

Было слышно, как Логан продолжал провоцировать Мейвезера и кричал ему «давай же». Мейвезер ответил, что убьет Логана.

Бой между ними пройдет 6 июня.

Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.

Единственный свой поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.

Читайте также

Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы
Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови
Мужчина выстрелил в росгвардейца в Москве
Бузова вышла на связь из больницы после сообщений об операции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд