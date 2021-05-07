Макгрегор прокомментировал драку между Мейвезером и Логаном Полом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу потасовки между боксером Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, которые проведут поединок 6 июня.

«Привет, Леонард Эллерби (менеджер Мейвезера. — «Прим СЭ»). Что за фигню Флойд устроил, — написал Макгрегор в Instagram. — Парень свернулся калачиком, не сопротивлялся, а Флойд продолжает бегать и изображать крутого. Паренек взорвал ситуацию, в которой оказался Флойд, для него же самого. Он должен его благодарить. Просто смешно».

Напомним, Мейвезер и Пол устроили потасовку во время совместного мероприятия. На встрече они провели дуэль взглядов, во время которой сначала начали эмоционально разговаривать, после чего Логан сорвал с непобедимого боксера бейсболку. Затем началась масштабная неразбериха, в которой участвовали не только будущие соперники, но и вокруг стоявшие люди.

Было слышно, как Логан продолжал провоцировать Мейвезера и кричал ему «давай же». Мейвезер ответил, что убьет Логана.

Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.

Единственный свой поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.