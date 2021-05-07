Гольцов нокаутировал Дерииса на турнире PFL

Российский тяжеловес Денис Гольцов (26-6) победил техническим американца Мохаммеда Дерииса в первом круге регулярного сезона лиги PFL. Гольцов доминировал на протяжении всего первого раунда. В начале пятой минуты он повалил Дерииса, зашел ему за спину и начал наносить удары. Американец не сопротивлялся, после чего рефери решил остановить поединок.

За победу решением судей в регулярном сезоне начисляется 3 балла, за победу в третьем раунде — 4, во втором — 5, в первом — 6. Таким образом Гольцов получил 6 очков.

В регулярном сезоне PFL в полусреднем весе стартовал другой россиянин — Магомед Умалатов (10-0). Он победил техническим нокаутом во втором раунде американца Кайрона Брауэна (9-6).