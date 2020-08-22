В ночь с 22 на 23 августа в рамках UFC Fight Night казахстанская девушка-боец Мария Агапова проведет поединок в наилегчайшем весе против Шаны Добсон. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Начало — примерно в 03:30. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на UFCТВ, либо же по подписке UFC FIGHT PASS.

Напомним, что 23-летняя Агапова подписалась с UFC в начале 2020 года, в преддверии планировавшегося дебютного турнира организации на территории Казахстана. Однако шоу пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, тогда как Агапова вынуждена была выступить в Лас-Вегасе, за несколько минут разделавшись с Ханной Сайферс.

31-летняя Добсон идет на серии из трех поражений, поочередно уступив Лорен Мюллер, Сабине Мазо и Присцилле Качоэйро.