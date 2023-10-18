Лиана Джоджуа испытывает жалость к девушкам-бойцам, которые зарабатывают на эротическом контенте

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа призналась, что испытывает жалость, когда девушки-бойцы публикую фото и видео эротического характера.

«Некоторых девушек мне жалко. Я бы посоветовала многим не влезать в этот бизнес. Сначала кажется, что ты зарабатываешь деньги легким способом, а затем все начинает усложняться. Одинаковых фотографий становится недостаточно. Приходится делать их все более интимными. Смотрю, с чего начинала, и до чего дошла Пейдж Ванзант. Она подсела на легкие деньги, зарабатывала их. Этот контент приелся. Нужен уже более откровенный. И она уже начала зачастую постить порнографию. Это морально убивает. Я соболезную», — цитирует Джоджуа MMA.Metaratings.ru.

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