Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:41

Пейдж Ванзант: «За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру бойца»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Экс-боец UFC Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант (8-5) рассказала, что ее самый большой источник дохода — это OnlyFans, сервис подписки на контент.

«Перед тем, как я пришла на OnlyFans, я уже была известна. Мне очень повезло, что моя карьера даже вне UFC и вне боев была довольно успешной, — сказала Ванзант во время выступления в подкасте OnlyStans на Barstool Sports. — Я очень много работала в других отраслях и пыталась стать, как мне кажется, более популярной личностью. Но да, OnlyFans определенно был моим самым большим источником дохода. За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю свою карьеру бойца».

Ванзант выступала в UFC с 2014 по 2020 года. В лиге она одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

Пейдж Ванзант
ММА
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в 7-м туре РПЛ
Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс: «Я всегда буду поддерживать Конора»
Новости
RSS RSS
Все новости