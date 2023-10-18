Тактаров в 2024 году может провести бой с представителем мексиканцев, напавших на него в январе 2022

Промоутер Владимир Хрюнов заявил «СЭ», что российский боец Олег Тактаров в следующем году может провести поединок против соперника из Мексики.

«Мы на связи со всеми участниками предстоящего боя. Этот поединок — это наша следующая работа с Олегом Тактаровым на 2024 год. Сейчас там мощный конфликт. Мы уверены, что он закончится так, как ты хотим. Решаем вопрос по-мужски, нам помогает Дэнни Трехо в переговорах, которые проходят два-три раза в неделю», — сказал Хрюнов «СЭ».

Тактаров после ничьей с американцем Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил о желании провести поединок против соперника из Мексики.

В январе 2022 года стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Тактарова жестоко избили.