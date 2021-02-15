Кокляев рассказал о желании подраться со звездой из «Игры престолов»

Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев признался, что после боя с блогером Артемом Тарасовым в Москве он хотел бы попробовать свои силы на международном уровне.

«Я настроен на зарубежный рынок», — цитирует Кокляева РЕН ТВ.

Не отказался бы стронгмен от поединка с актером Хафтором Бьорнссоном, который известен по роли Горы в сериале «Игра престолов».

«21 сентября в Лас-Вегасе пройдет бой между Хафтором Бьорнссоном и Эдди Холлом. Это бой между обладателями звания «Самого сильного человека планеты» разных лет. И я бы хотел попасть в их кард, а потом с удовольствием вышел бы на ринг с любым из них», — добавил Кокляев.

Сейчас тяжелоатлет Михаил Кокляев готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым. Бой состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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