Махачев рассказал Хабибу, сколько боев намерен провести в этом году

Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос Хабиба Нурмагомедова в Instagram насчет того, сколько боев и когда он намерен провести в 2021 году.

«Март, июль, декабрь», – написал Махачев.

29-летний Махачев (18-1) в ночь на 7 марта выйдет в клетку против 32-летнего американца Дрю Добера (23-9). Махачев занимает 14-е место в рейтинге легковесов UFC.