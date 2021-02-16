Махачев рассказал Хабибу, сколько боев намерен провести в этом году
11:21
Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос Хабиба Нурмагомедова в Instagram насчет того, сколько боев и когда он намерен провести в 2021 году.
«Март, июль, декабрь», – написал Махачев.
29-летний Махачев (18-1) в ночь на 7 марта выйдет в клетку против 32-летнего американца Дрю Добера (23-9). Махачев занимает 14-е место в рейтинге легковесов UFC.
Ислам Махачев ответил на вопрос Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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