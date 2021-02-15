Бой Бибулатов — Жубилеу пройдет в марте на турнире ACA 120
18:50
Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко сообщил, что россиянин Магомед Бибулатов встретится с бразильцем Даниэлем де Алмейдой (Жубилеу) в чемпионском бою в легчайшем весе на турнире ACA 120.
Поединок пройдет в Санкт-Петербурге в «Сибур Арене» 26 марта в присутствии зрителей, информирует пресс-служба АСА.
Бразильцу предстоит вторая защита титула, завоеванного в марте 2020. В своем последнем бою на ACA 112 он нокаутировал Абдул-Рахмана Дудаева, и эта победа стала 28-й в карьере при 6 поражениях и одной ничьей.
Магомед Бибулатов по прозвищу Чаборз имеет в активе 17 побед при 2 поражениях и является победителем в номинации «Нокаут года» за эффектный удар ногой с разворота на АСА 112.
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