Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко сообщил, что россиянин Магомед Бибулатов встретится с бразильцем Даниэлем де Алмейдой (Жубилеу) в чемпионском бою в легчайшем весе на турнире ACA 120.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге в «Сибур Арене» 26 марта в присутствии зрителей, информирует пресс-служба АСА.

Бразильцу предстоит вторая защита титула, завоеванного в марте 2020. В своем последнем бою на ACA 112 он нокаутировал Абдул-Рахмана Дудаева, и эта победа стала 28-й в карьере при 6 поражениях и одной ничьей.

Магомед Бибулатов по прозвищу Чаборз имеет в активе 17 побед при 2 поражениях и является победителем в номинации «Нокаут года» за эффектный удар ногой с разворота на АСА 112.