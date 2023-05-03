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Камил Гаджиев: «Павлович в 2023 году за пояс драться не будет»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что россиянин Сергей Павлович (18-1) вряд ли будет ждать исхода боя экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Будет очень странно, если Павлович подерется не за пояс. Это на первый взгляд, – начал Гаджиев на своем YouTube-канале. – А теперь задумайтесь: в июле или августе должен состояться титульный бой Джонс-Миочич. Определится чемпион. Либо им останется Джонс, либо станет Миочич. Когда чемпион захочет драться снова? Как правило, чемпиону нужно полгода, потому что они не дерутся слишком часто. Прибавляем к июлю еще полгода. Январь следующего года. Это что значит? Что сейчас начало мая, и Серега Павлович в следующий раз подерется только в январе. Большой вопрос, устроит ли его это.

Поэтому Павлович в 2023 году за пояс драться не будет. Возможно, случится какой-то другой поединок. Эта специфическая разница во времени – сколько Сереге нужно и сколько нужно Джонсу с Миочичем – может отразиться на том, что Павловичу чемпионский бой дадут не сразу».

Джонс и Миочич должны предположительно подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Источник: Камил Гаджиев
Джон Джонс
Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Стипе Миочич
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