Бой Стивена Томпсона и Мишеля Перейры на UFC 289 отменен

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) не встретится с 10-м номером рейтинга бразильцем Мишелем Перейрой (28-11) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Контракты на бой не были вовремя отправлены бойцам, поэтому их поединок переносится на июль, сообщает инсайдер Коул Шелтон в Twitter.

Томпсон прошлый бой выиграл у Кевина Холланда (23-9) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Перейра идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Сантьяго Понциниббио (29-6) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Бой состоялся 21 мая 2022-го на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.