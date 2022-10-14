Ветеран UFC Каб Суонсон в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил свое состояние после пропущенного колена Жозе Альдо в их поединке на WEC 41 в июне 2009-го.

— Вы были в отключке в том моменте [после колена Альдо] или это скорее была травма? Мне показалось, что травма.

— Да-да, ты хороший вопрос задаешь, спасибо. Меня всегда злило, что это поражение пометили у меня в рекорде как нокаут. Я не был нокаутирован. Я держался за лицо, потому что он сломал мне надбровную дугу, разбил ее на три части, она стала выглядеть как паутина. У меня было ощущение, что мне ударили битой по лицу, я такой: «Ааааааа». Потом у меня так сильно болела и звенела голова... Я лежал, доктор задавал мне вопросы: «С вами все в порядке?» — и я даже не мог ответить, потому что у меня звенело в голове, просто было очень громко внутри нее и очень больно. Я не мог отвечать на его вопросы, был потрясен, давал ему понять: «Обожди пока». Это была мучительная боль, не нокаут.

Альдо финишировал Суонсона летящим коленом на 8-й секунде поединка.

В ночь на 16 октября Суонсон подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC Vegas 62.