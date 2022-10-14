Алонзо Менифилд — о бое против Миши Циркунова: «Надо прикончить его»

Американский полутяжеловес Алонзо Менифилд прокомментировал предстоящий поединок против бойца из Латвии Миши Циркунова.

«Он крутой парень», — сказал Менифилд в беседе с журналистами перед UFC Fight Night 212. — Единственный способ сделать это (победить) — прикончить его. Я не знаю (как) — это зависит от него. Но я иду с огнем".

Менифилд и Циркунов сразятся в турнире UFC Fight Night 212, который состоится в ночь на 16 октября в Лас-Вегасе.

На счету Циркунова 15 побед и 8 поражений, у Менифилда — 12 побед и 3 поражения.