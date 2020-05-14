Источник: У отца Хабиба Нурмагомедова инсульт

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Как сообщил Telegram-канал Mash, у него начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Он находится в коме, в реанимации под постоянным наблюдением врачей.