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Источник: У отца Хабиба Нурмагомедова инсульт

00:34
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Как сообщил Telegram-канал Mash, у него начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Он находится в коме, в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

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