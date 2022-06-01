Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:37

Исмаилов рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни

Исмаилов заявил, что для комфортной жизни ему хватит 200 тысяч рублей в месяц
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Средневес Магомед Исмаилов рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни.

«Для комфортной жизни мне вполне хватит 200 тысяч рублей. Это не такая большая сумма. Люди должны тратить больше. Тем более у меня еще семья. У меня достаточно экономная семья. Я вообще с голода начинал, поэтому я знаю, что это такое», — приводит слова Исмаилова «РБК Спорт».

Также спортсмен рассказал о покупке, за которую ему стыдно, и о вложении, которым гордится.

«Купил одну машину, марку назвать не буду, после чего подумал: «Зачем она мне вообще нужна»? Но это давно было, лет шесть назад. Горжусь уже другой машиной. Марку тоже называть не буду, но машина очень хорошая», — отметил Исмаилов.

Ближайший поединок Исмаилов проведет на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге. Соперник — экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

Источник: https://sportrbc.ru/news/628e429c9a79475700449751?from=newsfeed
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрикленд: «Гарантирую, что Адесанья хотя бы раз в жизни онанировал на мультфильмы»

Александр Емельяненко: «Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождетесь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости