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Сегодня, 12:14

Александр Емельяненко: «Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождетесь»

Александр Емельяненко сообщил, что продолжает тренироваться и готовиться к бою с Дациком
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) сообщил, что он продолжает тренироваться и готовиться к бою с Вячеславом Дациком (6-8).

«Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождетесь», — написал Емельяненко, опубликовав видео своей тренировки в Telegram.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

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