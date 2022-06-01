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Стрикленд: «Гарантирую, что Адесанья хотя бы раз в жизни онанировал на мультфильмы»

Шон Стрикленд поделился мнением о Адесанье, намекнув на любовь новозеландца к аниме
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

Американский боец UFC Шон Стрикленд поделился мнением о чемпионе UFC в среднем весе Исраэле Адесанье, намекнув на любовь новозеландца к аниме.

«Он может быть чемпионом, но к 2 июля он может уже не быть чемпионом, — сказал Стрикленд в интервью The Schmo. — Нет, чувак, мне нравится Иззи. Помимо аниме мне нравится Иззи. Он крутой ублюдок. Помимо аниме, парень, вероятно, онанирует на мультфильмы. Я обвиняю тебя в этом. Я гарантирую тебе, Иззи, что ты хотя бы раз в жизни онанировал на мультфильмы. Не лги мне, черт возьми. Об этом нужно говорить».

На турнире UFC 276, который состоится в ночь на 3 июля в Лас-Вегасе, Стрикленд проведет бой с бразильцем Алексом Перейрой, который в прошлом нокаутировал Адесанью.

В главном событии UFC 276 Исраэль Адесанья встретится с Джаредом Каннонье.

Исраэль Адесанья
UFC
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