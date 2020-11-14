Российский боец Bellator Сергей Харитонов вспомнил подробности драки с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Инцидент произошел в пятницу вечером на турнире ММА в столичных «Лужниках». Яндиев был задержан полицией, но после правоохранители отпустили Адама под обязательство о явке.

— Я прилетел из Дубая, сразу с самолета приехал на «Битву чемпионов». Захожу, не знал, что минут 15-20 уже прошло, как Адам сзади, исподтишка ударил. По-другому он не умеет, — сказал Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. — Он сам по себе такой человек — против серьезного соперника у него нет шансов. А я выходил награждать тогда. Вышел, потом встретил Лечи Курбанова.

Адам ко мне подошел, отозвал: «Пойдем, отойдем». Я говорю: «Ну, пойдем». Думаю, может что-то у него в голове перевернулось, может, деньги решил отдать. Отходим, я спокойно стою, а он такой говорит: «Я тебе, что, денег должен?» Я спокойно говорю: «Адам, да ты должен мне денег». И он сказал мне что-то, точно уже не помню, вроде грубое: «На том свете они тебе не понадобятся». Врать не буду, не помню, сейчас состояние такое. Я не ожидал. Он ударил мне с левой и правой, я не ожидал. А с левой руки, я почувствовал, он жестко ударил чем-то. А он всегда с собой кастет носил. Он сразу рассек мне в двух местах. Он когда с левой руки бил, сломал мне орбитальную кость.

А потом когда коленом бил, попал по носу. Я же еще в шоковом состоянии был. Я сам по себе человек спокойный, а тут все взрослые люди адекватные. Он подготовился, а я думал, у него прозрение произошло, денег решил отдать. А он подготовился, там люди его стояли. Один снимал на камеру, другой у двери стоял. Все продумано было. В левой руке кастет был, или что-то зажато было. Несколько сечек и сломал орбитальную кость. У меня искры полетели, но так я удар хорошо держу, другой может быть упал. Я такой человек — силу свою показываю в клетке, я добропорядочный гражданин. Я пытался придержать его. А он продолжал меня переворачивать. Он по-другому не умеет.

Он еще такой человек, любит историю рассказывать, как у него была перепалка с Владимиром Минеевым. Он вызвал Камила Гаджиева, бьет его, тот падает. Потом забегает Али Багаутинов, он нокаутирует Али Багаутинова или Расула Мирзаева — он любит этой историей хвалиться. Он всех их нокаутирует, они просят у него прощения. Потом набирают Минееву, и он извиняется перед ним тоже. Он любит хорохориться этой историей.