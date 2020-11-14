Харитонов дал первое интервью после драки с Яндиевым. Боец рассказал, как тот занимал у него деньги

Российский боец Bellator Сергей Харитонов рассказал о взаимоотношениях с бывшем бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Конфликт с участием спортсменов произошел накануне. После драки Харитонова госпитализировали с сотрясением мозга. Позднее 40-летний спортсмен написал заявление в полицию.

— Я провел бой в Китае, прилетаю, звонит Адам: «Серега, так и так, нужны деньги, на месяц, займи 200 тысяч». А у меня ситуация по деньгам тогда была непростая, я вкладывался в один бизнес, денег особо не было. Я говорю ему: «Адам, у меня ситуация сложная, но я по возможности дам тебе 200 тысяч». И я не говоря ему, понимая, что у него проблемы, беда, я пошел в банк и взял кредит в банке. 1,5 миллиона рублей. И дал ему 200 тысяч, — сказал Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. — Проходит месяц, он еще раз звонит: «Серега, дай денег, первая возможность будет, сразу рассчитаюсь, отдам». Я говорю ему: «Адам, я в кредите, но дам тебе, конечно, 200 тысяч». И затем третий месяц он звонит, четвертый, пятый...

Он звонит снова потом, я говорю: «Адам, денег нет, у меня ситуация тяжелая». Он немного в обиде, ну ладно. И потом я познакомил Адама со своим другом Максимом, бизнесменом. Хороший мужик, фамилию называть не будут. Ну познакомил и познакомил. Адам мне денег не отдал, прошло полгода, год, два. И Аиша всех обзванивает, просит, чтобы Адама все поздравили с днем рождения. Он любит сразу говорить: «Брат, Брат!». У него это любимое слово, он сразу всем «Брат» говорит. Меня тоже попросили поздравить, и я отказался поздравлять.

Все-таки прошло время, я смотрю его инстаграм, он то в частном самолете, то на отдыхе, то бои, а деньги отдавать не собирается. Какую сумму должен? Где-то миллион рублей, для меня это нормальная сумма. Он сказал бы, что потом отдам или не знаю. А у меня внутри сидит это, денег не отдают, ниче, на день рождения не пошел и не поздравил. И тут я готовлюсь к Митриону, приезжает мой друг Макс-бизнесмен. Спрашивает меня: «Ты Адама давно не видел?». Говорю: «Честно, давненько не видел». И он мне рассказывает историю, когда жена Адама Аиша его рожала, а он Макс подарил им 20 000 баксов на роды.

А потом Адам оказывается у Макса просил по 5 000 в месяц на подготовку к бою. Говорит ему: «Я отобьюсь и отдам тебе». Берет один месяц, второй, третий, четвертый, пятый. И Макс ему потом говорит: «Извини, денег больше не дам». И Адам сразу перестал с ним общаться. И потом я сказал своим некоторым близким ребятам: «Ребят, вы денег ему [Яндиеву] больше не давайте, он не вернет. Просто берет и не возвращает». И тут мне звонит Максим, владеет который салоном «Розовый кролик». Говорит: «Хотим с Адамом сделать рекламу, чтобы он наш салон у себя прорекламировал. Что о нем скажешь?». Я говорю: «Честно, деньги у меня взял и не отдал». И они с ним не договорились.

И Адам тут мне звонит: «Че ты ходишь, всем обо мне рассказываешь?». Я говорю ему: «Ты у меня деньги взял, отдай и нет вопросов». А он уже: «Ты мне не долг давал, ты мне помогал, ты мне оказывал помощь». Я говорю: «Адам, я взял кредит, чтобы тебе помочь. И мне сейчас нужны деньги, финансовое положение такое. Макс тебе 20 000 подарил, потом по 5 тысяч в месяц давал». Он такой: «Это не твое дело». Я говорю: «Надумаешь, отдашь деньги. Есть совесть — отдашь. Нет — не отдашь». Если зайти на его страницу в Instagram, он всех там братьями называет: «Брат, брат, брат». Но я уже знаю, что все это игра.