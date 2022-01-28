Хабиб может переманить бойцов UFC и Bellator в свой промоушен

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов перед своим турниром в Майами предостерег другие крупнейшие бойцовские лиги.

«Крупные организациии, вроде UFC и Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC здесь, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Конечно, мы стараемся подписывать хороших атлетов, отличных атлетов с большими именами. В то же время мы работаем и с молодым поколением. У нас две цели. Хочу лишь сказать, что будьте аккуратны. Если они недостаточно хорошо относятся к бойцам, то Eagle FC здесь».

Также Хабиб высказался по поводу новой весовой категории в 165 фунтов или «супер легкого веса».

«Я знаю эту игру изнутри, так как был профессиональным бойцом последние 12 лет. Я слышал от многих атлетов, что они хотят категории 155, 165, 175, 185 фунтов. Когда я открыл Eagle FC, то подумал, что почему я не могу этого сделать. Давайте создадим новую историю».

Напомним, в главном бою вечера на турнире Eagle FC 44, который пройдет в пятницу в Майами, сразятся тяжеловесы — россиянин Сергей Харитонов и суринамец Тайрон Спонг.