Харитонов оказался тяжелее Спонга

Состоялась церемония взвешивания перед турниром лиги Хабиба Нурмагомедова EFC, который пройдет в ночь на 29 января в Майами. Все бойцы, кроме одного, прошли эту процедуру.

В главном событии вечера в тяжелом весе Сергей Харитонов встретится с Тайроном Спонгом, который не дрался в ММА с 2014 года. Вес Харитонова составил 264,6 фунта, а Спонга — 228,4 фунта.

41-летний Харитонов за свою карьеру в ММА одержал 32 победы и потерпел 8 поражений. Еще два боя завершились без результата.

На счету 36-летнего Спонга в ММА 2 победы. Также он является чемпионом Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.