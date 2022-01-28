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Сегодня, 10:42

Пулеметчик — перед боем с Дациком: «Цель — печень»

Роман Шишов
Корреспондент

Российский боец Зелимхан Дукаев и его соперник Вячеслав Дацик обменялись репликами на церемонии взвешивания в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик тяжелее Пулеметчика на тридцать с лишним килограммов.

— Со второго раунда начну бить, — говорит Пулеметчик.

— Борода — цель?

— Нет, печень, — улыбаясь, отвечает боец.

Бойцы сразятся уже сегодня, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933025-otchaiannaia-rubka-i-smelye-resheniia-chto-pokazhut-boitsy-na-turnire-ren-tv
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