Пулеметчик — перед боем с Дациком: «Цель — печень»

Российский боец Зелимхан Дукаев и его соперник Вячеслав Дацик обменялись репликами на церемонии взвешивания в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик тяжелее Пулеметчика на тридцать с лишним килограммов.

— Со второго раунда начну бить, — говорит Пулеметчик.

— Борода — цель?

— Нет, печень, — улыбаясь, отвечает боец.

Бойцы сразятся уже сегодня, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.