Пулеметчик — перед боем с Дациком: «Цель — печень»
Российский боец Зелимхан Дукаев и его соперник Вячеслав Дацик обменялись репликами на церемонии взвешивания в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Дацик тяжелее Пулеметчика на тридцать с лишним килограммов.
— Со второго раунда начну бить, — говорит Пулеметчик.
— Борода — цель?
— Нет, печень, — улыбаясь, отвечает боец.
Бойцы сразятся уже сегодня, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.
Новости