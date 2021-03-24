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Исмагулов подписал новый контракт с UFC

11:17
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Российский боец Дамир Исмагулов подписал новый контракт с UFC, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Дамир подписал новый контракт на четыре боя. Он вернется примерно в мае», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Исмагулов выступает в UFC с 2019 года. Он провел два поединка в организации и одержал две победы. Всего на счету 30-летнего россиянина 19 побед и 1 поражение в ММА. Спортсмен не выступал в UFC с августа 2019 года из-за проблем со здоровьем.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10979959

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