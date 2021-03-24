Тренер Мамедов рассказал, какие были перспективы у погибшего в драке Алана Хадзиева в кулачных боях

Известный тренер по боксу Вели Мамедов уверен, что убитого в драке в Осетии Алана Хадзиева ждало большое будущее в кулачных боях.

«У него были самые что ни на есть хорошие перспективы в кулачных боях. Он был одним из немногих будущих перспективных супертяжеловесов. Ему очень понравились кулачные бои — по крайней мере, когда он уже начал выступать, провел два боя. Он должен был драться за чемпионство в Punch Club; он мне позвонил, говорит: «Все, будем готовиться. Давай, мы сможем. Я хочу, и я всех порву», — ну, как обычно люди амбициозные и способные выражаются. Он был готов продолжать», — рассказал Мамедов в интервью «СЭ».

Также Мамедов отметил, что принимал участие в подготовке Хадзиева в двух его поединках.

«Алан был очень хорошим спортсменом. Первые два я принимал незначительное участие в его подготовке вместе в его главным тренером. Подсказывал ему где мог. Обидно, что [он погиб] из-за бессмысленной потасовки, не имеющей под собой веских оснований. Ситуации разные бывает, но я не знаю, какой смысл должен быть, чтобы убить человека», — сказал он.

Двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев погиб 23 марта в Моздоке в местном ресторане «Вегас» в результате получения ножевого ранения в область сердца.