Хабиб Нурмагомедов: «Время Тони ушло, но у него есть выбор - взять бой с Исламом. Али заплатит ему 100 тысяч»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что время Тони Фергюсона навсегда прошло.

«Тони Фергюсон никогда не будет прежним. Его время ушло. В следующем бою, я думаю, его снова побьют. Когда ты принимаешь такой ущерб, ты уже никогда не будешь прежним. Никогда. Вы видели, что делал Тони в 5-м раунде? Он показывал руками, отмахивался [что не надо его больше бить]. Время всех и каждого проходит. Бог никому не дает держать один уровень всегда. Не дает силу, реакцию, ментальность навсегда. Наступит день и ты покатишься вниз. И день Тони настал в мае

Я написал Али перед их боем с Гэтжи: «У Тони была операция на левую ногу. Несколько раз Гэтжи ему попадет киком, и бой закончится». И посмотрите, как начался бой. Тони дрался в левше, хотя он не левша. После третьего раунда я понял, что ему конец. Гэтжи видел, что у него сильный кик, сильный панч, видел, что он наносит ущерб. Он грамотно двигался, уходил.

Тони Фергюсон — большой боец. Сейчас у него есть выбор — прибыть на Бойцовский остров и принять бой с Исламом Махачевым. UFC хорошо заплатит ему, Али даст ему $ 100 000 + 100 000. И после этого боя, если он выиграет, он может подраться за титул. Может, но... Его время ушло», — рассказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

10 мая Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в поединке за временный пояс в легком весе на UFC 249