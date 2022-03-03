Дана Уайт считает, что Нганну не нужно драться с Фьюри

Глава UFC Дана Уайт уверен, что чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну не сможет боксировать с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

«Боксировать с Тайсоном Фьюри — очень плохая идея от Франсиса Нганну. Очень плохая идея», — заявил Уайт в интервью Barstool Sports.

При этом Уайт не считает, что нокаутирующая мощь Нганну, которая позволила ему выиграть 12 из 17 боев в ММА, поможет в бою против британского боксера.

«Уайлдеру его нокаутирующий удар не помог», — подытожил Уайт.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Ранее Нганну утверждал, что хочет выйти на ринг против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Давид Хачатрян