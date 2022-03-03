Ковингтон рассказал, что Йоанна Енджейчик хотела пойти с ним на свидание

Полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-3) заявил, что бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Йоанна Енджейчик (16-4), которая тренировалась с ним в одном зале American Top Team, посылала ему сообщения в надежде пойти на свидание.

«Йоанна, ты пищала обо мне, когда я готовился к титульному бою, — сказал Ковингтон в интервью ESPN. — Мне плевать на тебя. Я никогда не говорил об одном: ты писала мне личные сообщения после тренировки в надежде пофлиртовать и пойти со мной на свидание. Ты сердишься и пищишь на меня только потому, что я не уделял тебе внимания».

В преддверии боя Ковингтон — Масвидаль Енджейчик в подкасте MMA Fighting заявила: «Самое худшее в Колби то, что он наговорил много лжи. Когда он выиграл временный пояс, он вел себя так, будто у него есть собственный водитель, а его окружают толпы девушек. Это было неправдой. Почему ты ведешь себя как Конор Макгрегор, а затем говоришь про него ужасные вещи. Есть только один Конор Макгрегор. Не неси чушь, не пытайся вести себя так, как он. У тебя пустые карманы, а ты ведешь себя так, будто ты король».

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Следующий бой он проведет против Хорхе Масвидаля (35-15) 6 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас.

Давид Хачатрян