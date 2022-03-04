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Сегодня, 01:36

Дана Уайт назвал условие для проведения боя Ковингтон — Адесанья

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Колби Ковингтон.
Фото Instagram

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что должен сделать полусредневес Колби Ковингтон, чтобы получить бой с Исраэлем Адесаньей.

Ранее Ковингтон выразил уверенность в том, что победил бы действующего чемпиона UFC в среднем весе Адесанью.

«Для этого Ковингтону сначала нужно подняться в весе, а затем победить Джареда Каннонье или Роберта Уиттакера, или кого-то в этом роде. После этого можно начать разговоры о возможном противостоянии Ковингтона и Адесаньи», — сказал Уайт TMZ Sports.

В главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе, Ковингтон встретится с бывшим другом и товарищем по команде Хорхе Масвидалем.

Колби Ковингтон
ММА
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