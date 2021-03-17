Глава Калмыкии Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России
13:27
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России, сообщает ТАСС 17 марта.
Выборы состоялись на внеочередной конференции федерации.
Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. С марта 2019 года был назначен врио главы Калмыкии, в сентябре того же года стал победителем на выборах руководителя республики.
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