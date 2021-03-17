Глава Калмыкии Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России, сообщает ТАСС 17 марта.

Выборы состоялись на внеочередной конференции федерации.

Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. С марта 2019 года был назначен врио главы Калмыкии, в сентябре того же года стал победителем на выборах руководителя республики.