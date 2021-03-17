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Глава Калмыкии Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России

13:27

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России, сообщает ТАСС 17 марта.

Выборы состоялись на внеочередной конференции федерации.

Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. С марта 2019 года был назначен врио главы Калмыкии, в сентябре того же года стал победителем на выборах руководителя республики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10922669

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