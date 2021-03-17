Гастелум заменит Косту в бою с Уиттакером

Американчкий боец UFC Келвин Гастелум проведет поединок с австралийцем Робертом Уиттакером.

Гастелум заменит Пауло Косту, который снялся из-за гриппа. Поединок пройдет 17 апреля в Лас-Вегасе.

Бой Гастелума и Уиттакера должен был состояться в феврале 2019 года, но был отменен из-за госптализации австралийца с грыжей.

На счету 29-летнего Гастелума 15 побед в 22 поединках, у 30-летнего Уиттакера 27 боев и 22 побед.