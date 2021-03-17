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Александр Емельяненко: «Зачем Джиган лезет на ринг?»

16:18
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, чего ждет от предстоящего боя по правилам бокса с рэп-исполнителем Джиганом.

«Чуть-чуть восстанавливался, праздники были. Бездельничал за столом, — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник». — Сейчас начал работать.

Джиган? Зачем он лезет на ринг? Вроде как кикбоксер, когда-то. Я сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне в ринге. Для меня загадка, зачем он пошел на это.

Меня постоянно вызывают на ринг. Все хотят со мной подраться. Все хотят меня побить».

Дата и место проведения боя пока неизвестны.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0nLPszORl2flVcrwdgIqnQ

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