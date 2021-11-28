Гаджиев: «Шлеменко точно победит А. Емельяненко? Я бы так не сказал»
04:15
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев порассуждал на тему потенциального противостояния между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Александром Шлеменко.
«Кто из вас сейчас может сказать, что, Емельяненко проиграет Шлеменко, если они подерутся через полгода? Я бы не сказал, что Шлеменко точно выиграет у Емельяненко, потому что они будут драться, скорее всего, в стойке, а в стойке всякое может быть», — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса.
Емельяненко провел бой против средневеса Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Россиянин потерпел поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.
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