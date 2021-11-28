Александр Емельяненко намерен начать тренировки в Дагестане
05:03
Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов в интервью «СЭ» рассказал о первых словах его клиента после поражения от бразильца Марсио Сантоса.
«Первая фраза, которую он сказал: надо ехать в Дагестан на сборы, — рассказывает Бостанов «СЭ». — Александр воспринял проигрыш достойно. Завтра будем обсуждать дальнейшие планы».
Емельяненко провел бой против средневеса Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. 40-летний россиянин потерпел поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.
Теперь на счету Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.
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